20 aastat sisustuskaubamaja vedanud juht pani ameti maha. “Eks vaim väsib”

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2021. aastal esines kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide inspiratsiooniüritusel ettevõtja Arno Kütt. Ka tänavu keerulise aasta selja taha jätnud Arno Kütt rääkis toonases ettekandes, kuidas ta on varem äris võimalusi leidnud, aga ka ebaõnnestunud ning siis alati leidnud võimaluse edasi liikuda.