20 aastat sisustuskaubamaja vedanud juht pani ameti maha. “Eks vaim väsib”

2021. aastal esines kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide inspiratsiooniüritusel ettevõtja Arno Kütt. Ka tänavu keerulise aasta selja taha jätnud Arno Kütt rääkis toonases ettekandes, kuidas ta on varem äris võimalusi leidnud, aga ka ebaõnnestunud ning siis alati leidnud võimaluse edasi liikuda.
Sisustuskaupade müügiga tegeleva veebipoe ON24 juhataja Astrid Bachmann on tähele pannud, et mõned konkurendid petavad tarbijaid ja manipuleerivad hindadega. Sama on tähele pannud tarbijakaitse, mis andis teada, et võtab hindadega manipuleerimise nüüd karmimalt luubi alla.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!