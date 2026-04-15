Tagasi Raadiohommikus: isejuhtivad autod, lennundus ja haridus Äripäeva raadio neljapäevane hommikuprogramm keskendub lennundusele, haridusele ja autotehnoloogiale.

Kella 8.00 uudiste järel räägib Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe terve nädala kestnud Lufthansa streikide mõjudest siinsetele reisijatele, aga uurime ka laiemalt Lähis-Ida sõja mõjude ulatuse kohta.

Pärast 8.30 kõneleme Äripäeva autoajakirjaniku Karl-Eduard Salumäe ga autode isejuhtiva tarkvara arengust ja selle rakendatavusest nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas.

Kell 9.00 paiku vaatame aga haridusse. Lae End haridusprogrammi tähtsusest arutleme Tallinna Avatud Kooli matemaatikaõpetaja Mari-Liis Vähiga ja Eesti Energia juhatuse liikme Marlen Tamm ega.

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13.00 – 14.00 “Ruutmeetrite taga”.

Otsesaates vestleme Iraani sündmuste mõjust Eesti kinnisvarasektorile kinnisvaraanalüütiku Risto Vähi ning majandusanalüütiku Mihkel Nestoriga.

Võtame jutuks majandusliku kindlustunde, intressimäärad, elukondliku kinnisvaraturu olukorra, Eesti elu- ja majanduskeskkonna atraktiivsuse ning sellega seonduvad Eesti regionaalsed eripärad.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00 – 16.00 “Müüt või tõde?”.

Kuigi vaktsineerimise ümber levib palju müüte, on neist ohtlikum usk, et nakkushaigused on kadunud minevikku ega kujuta enam ohtu. Tartu Ülikooli kliinikumi peremeditsiini kaasprofessor ja perearst Marja Oona selgitab saates, kust vaktsineerimisega seotud uskumused pärinevad ja miks need püsivad.

Juttu tuleb levinumatest väidetest, nagu vaktsiinide ohtlikkus, seosed autismiga või immuunsüsteemi “ülekoormamine“. Oona selgitab, miks need seisukohad ei vasta tõele ning kuidas kujuneb vaktsiinide kasu-riskisuhe.

Saadet juhib Violetta Riidas.

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