Raadiohommikus: isejuhtivad autod, lennundus ja haridus

Stuudiosse tuleb Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.
Foto: Eiko Kink
Kella 8.00 uudiste järel räägib Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe terve nädala kestnud Lufthansa streikide mõjudest siinsetele reisijatele, aga uurime ka laiemalt Lähis-Ida sõja mõjude ulatuse kohta.
Pärast 8.30 kõneleme Äripäeva autoajakirjaniku Karl-Eduard Salumäega autode isejuhtiva tarkvara arengust ja selle rakendatavusest nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas.
Kell 9.00 paiku vaatame aga haridusse. Lae End haridusprogrammi tähtsusest arutleme Tallinna Avatud Kooli matemaatikaõpetaja Mari-Liis Vähiga ja Eesti Energia juhatuse liikme Marlen Tammega.
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Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade: Password”.
Külas on Klewer Marketing juht Argo Lipp. Räägime, kuidas tehisintellekt muudab otsingut, milline on Google’i reklaamide roll lähiaastatel ning kuidas ettevõtted peaksid muutustega kohanema. Arutame ka SEO tulevikku ja reklaamide sihtimise praktikaid.
Saatejuht on Hando Sinisalu.
11.00 – 12.00 “Fookuses: tark tööstus”.
Seekord toome teieni suursündmusel “Tark tööstus 2026” toimunud vestlusringi, kus osalesid inseneribüroo Insero asutaja Oliver Mets, Hanza Mechanics Balti klastri juht Liivar Kongi ja iduettevõtte 7Sense’i kaasasutaja ning tootejuht Mihkel Tedremaa. Vestlust juhtis teaduse populariseerija Aigar Vaigu.
Lisaks kuulame intervjuud aasta tehase 2026 laureaadi, puidutööstusettevõtte Barrus juhi Martti Korkiga.
Otsesaates vestleme Iraani sündmuste mõjust Eesti kinnisvarasektorile kinnisvaraanalüütiku Risto Vähi ning majandusanalüütiku Mihkel Nestoriga.
Võtame jutuks majandusliku kindlustunde, intressimäärad, elukondliku kinnisvaraturu olukorra, Eesti elu- ja majanduskeskkonna atraktiivsuse ning sellega seonduvad Eesti regionaalsed eripärad.
Saatejuht on Lauri Leet.
15.00 – 16.00 “Müüt või tõde?”.
Kuigi vaktsineerimise ümber levib palju müüte, on neist ohtlikum usk, et nakkushaigused on kadunud minevikku ega kujuta enam ohtu. Tartu Ülikooli kliinikumi peremeditsiini kaasprofessor ja perearst Marja Oona selgitab saates, kust vaktsineerimisega seotud uskumused pärinevad ja miks need püsivad.
Juttu tuleb levinumatest väidetest, nagu vaktsiinide ohtlikkus, seosed autismiga või immuunsüsteemi “ülekoormamine“. Oona selgitab, miks need seisukohad ei vasta tõele ning kuidas kujuneb vaktsiinide kasu-riskisuhe.
Saadet juhib Violetta Riidas.
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