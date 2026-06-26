Tagasi Raadiohitid: Raivo Heina edukad investeeringud ja Verstoni suured plaanid Nädala hittides jagas investor Raivo Hein oma taktikat praeguse aja ühe kuumima aktsiaga. Juttu tuli ka Verstoni laienemisest, vallatu pesupoe Hispaania õppetundidest, geopoliitikast ja kinnisvarast. Loe AI kokkuvõtet Raivo Hein ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Micron Technology on olnud tema portfelli üks edukamaid investeeringuid ja toonud talle juba üle poole miljoni euro kasumit. Samas rõhutas ta, et mälukiibitööstus on tsükliline ning kasv ei kesta lõputult. Eraldi käsitleti ka Verstoni laienemist Poola, kus ettevõte plaanib juba tänavu osaleda taristuhangetel, osta kohalikke firmasid ning peab pikemas vaates võimalikuks IPOt, ütles Veiko Veskimäe.

Nädala kuulatuimad saated:

Raivo Hein: Micron on toonud mulle juba üle poole miljoni euro kasumit

Investor ja ettevõtja Raivo Hein ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et USA mälukiibitootja Micron Technology on olnud tema portfelli üks edukamaid investeeringuid ning on toonud talle juba enam kui pool miljonit eurot kasumit.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saksa hinnangul on Ukraina droonirünnakud tekitanud Venemaale üha tõsisemaid logistilisi probleeme. Eriliselt märkis ta ära Krimmile ning Venemaa kütusetaristule suunatud rünnakud, mis on häirinud nii sõjaväe varustamist kui tsiviilmajandust.

Lähis-Idas valitseva olukorra kohta ütles ta, et pärast relvarahu on olukord küll stabiliseerunud, kuid ebakindlus püsib siiski. Saksa sõnul käib praegu eeskätt infosõda ning alles läbirääkimised näitavad, kas USA ja Iraan suudavad jõuda püsivama kokkuleppeni Iraani tuumaprogrammi küsimuses. Küsis Juhan Lang.

Ulakas Kaunitar sai Hispaanias vastu näppe. “70 000 eurot jäi sinna”

Vallatu pesupood Ulakas Kaunitar pidi Hispaanias avatud poe juba pool aastat hiljem kinni panema ja kahjumi vastu võtma, kuid ettevõtte Eesti äri on piisavalt tugev, et Ulakat Kaunitari see põlvili ei löönud, rääkis ettevõtte perenaine Kirki Kubri.

Kuigi Kubri hinnangul jäi Ulakal Kaunitaril Marabellasse umbes 70 000 eurot, ei võta ta seda kaotusena. „Inimesed näevad erinevalt, vahel öeldakse, et see on sinu põrumislugu. Ma ei näe seda üldse niimoodi, sest ma õppisin sealt nii palju,“ ütles Kubri.

Lisaks Hispaania kogemusele rääkis Kubri, et Ulakas Kaunitar valmistub avama rahvusvahelist veebipoodi, kuid juttu tuli ka Eesti äri käekäigust, tarbijate ostujulgusest, hinnatõusude mõjust ja ettevõtte plaanist liikuda senisest rohkem välisturgudele. Küsis Mai Kroonmäe.

Eksperdid annavad nõu, kuidas valmistuda ebastabiilseks maailmaks

Kuidas teha geopoliitiliste pingete taustal investeerimisotsuseid ja millised tulevikustsenaariumid tasub läbi mängida, jagasid lähemalt selle valdkonda asjatundjad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Pärnu finantskonverentsi vestluses otsitakse vastust küsimusele, kas Leedu on Eestist tõepoolest möödunud või sõltub järeldus valitud mõõdikust. Ülevaate Eesti majanduse olukorrast ja väljavaadetet annab Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognooside allosakonna juhataja Rasmus Kattai.

Teises arutelus vaadatakse otsa maailmale, kus geopoliitiline ebakindlus on saanud uueks normaalsuseks, ning arutletakse, milliseid otsuseid peavad juhid ja finantsjuhid sellises keskkonnas tegema.

Vestlusringi juhib Invego finantsjuht Tõnis Teinemaa ning oma vaateid jagavad Ukraina-Eesti kaitsetehnoloogiaettevõtte Farsight Vision strateegiliste partnerlussuhete juht ja endine Eesti õhuväe ülem Jaak Tarien, maailma ühe suurema kindlustusmaakleri Howden Eesti partner Mart Mere ning INVL Family Office’i investeerimisstrateeg Rait Kondor.

Maakler näeb Tallinna lähivallas investoritele head võimalust

Tallinna lähiümbruse üüriturg võib kohati pakkuda investorile paremat tootlust kui pealinn, rääkis kinnisvarabüroo Uus Maa Pro juhatuse liige ja maakler Martin Vendla.

Vendla tõi näiteks, et Rae vallas on väga vähe majade, majaosade ja ridaelamute üüripakkumisi. “Ehk siis on mõttekoht investorile, et võib-olla see on koht, kuhu võiks raha paigutada, et äkki osta hoopis üks ridaelamu ja see üürile anda. Ridaelamusse teatavasti tuleb ju ka perekond, kes on suurema tõenäosusega pikaajalisem üürnik,” arutles ta.

Lisaks tuli juttu uusarenduste ja järelturu hinnavahest ja konkurentsist korterite flippimisel. Seejuures rääkis Vendla enda viimastest kinnisvaratehingutest investorinia ning avaldas, kui suurt tootlust ta ise flippimisega püüab. Küsis Mai Kroonmäe.