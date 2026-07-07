Evecon avas teise võimsa akusalvestusjaama ja tahab Eleringi jaama lahkumist turult

Energeetikafirma Evecon avas koos Prantsusmaa energiatootja Corsica Sole ja investeerimisfondi Mirovaga teise suure akusalvestusjaama, mis suudab millisekunditega pakkuda võimsust võrgusageduse tasakaalustamiseks. Turul on ees aga Eleringi avariijaam.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- miks peavad Evecon ja Corsica Sole Eleringi nullhinda eraturu suurimaks takistuseks;
- kuidas kommenteeris Karl-Joonatan Kvell nõuet, et Kiisa jaam peaks nüüd turult lahkuma;