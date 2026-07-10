Parasiite leiti ka Läti marjadelt. “Ärge pange otse suhu midagi, mis on kasvanud maapinna lähedal”

Raadiko talu eelistab palgata Rakvere koolide õpilasi
Ehkki töötukassa väitel on hooajatöö vastu huvi suur ja tööandjatel ei ole tarvis tööpakkumisi üles panna, ei käi see põllumajandusettevõtete kohta. Lääne-Virumaa maasikakasvatajad jagavad oma kogemust.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.