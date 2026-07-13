Ahvatleva hanke võitnud ehitaja kukkus kiiresti läbi. Firmast läks välja sadu tuhandeid

Tartu linn usaldas suure hanke uuele tee-ehitajale, kelle käest liikus lõpuks välja üle miljoni euro, sealjuures omaniku enda ema firmasse. Ehitaja on nüüd pankroti äärel ja firmamatja jagu.

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