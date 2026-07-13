Ahvatleva hanke võitnud ehitaja kukkus kiiresti läbi. Firmast läks välja sadu tuhandeid

Tartu linn usaldas suure hanke uuele tee-ehitajale, kelle käest liikus lõpuks välja üle miljoni euro, sealjuures omaniku enda ema firmasse. Ehitaja on nüüd pankroti äärel ja firmamatja jagu.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- kuidas sai värske tee-ehitaja Tartu magusa hanke võita ja miks tunnistab linn nüüd, et asi läks nässu;
- mida leidis ajutine pankrotihaldur Tiia Kalaus Taristuproffi pangakonto väljavõtetest ja kuhu firma raha tema hinnangul liikus;