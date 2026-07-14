Tallinnas müüdi korter 4 miljoni euroga. “Teadaolevalt läbi aegade kalleim”

“Ma vist isegi natuke kardan seda väge, kui me kõigi nende naistega korraga kohtume,” ütles fotograaf enne intervjuud. Tõsi, see on erakordne hulk inimesi, keda ühte persooniloosse oleme pidanud koondama. Kaheksa naist, kellel on kõigi peale 19 last ja portfellides kokku üle 20 miljoni euro eest vara.
Nii koduostjad kui ka investorid on kinnisvaraturule tagasi tulnud, ütles kinnisvaraarendaja Endoveri finantsjuht Kadri Koplimäe Äripäeva raadios. Mullu tegi Endover oma ajaloo paremuselt teise müügitulemuse.
Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netcontroli ja ABB esindajate Kristaps Alcmanise (Netcontrol Läti organisatsiooni tegevjuht) ja Dainius Bružasega (ABB Baltikumi elektrifitseerimise valdkonna juht) sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks.