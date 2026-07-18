Wall Streeti professionaal jagab oma õppetunde: “Olen justkui tark finantsist, kuid kaotasin 125 000 dollarit”

Raamatu “Ebamugav tõde rahast“ autor ja maailma suurimas riskifondis Bridgewater töötanud Paul Podolsky räägib Delovõe Vedomostile antud intervjuus, miks on ohtlik pimesi indeksifonde usaldada, miks suur sissetulek ei tähenda veel finantsvabadust ning milliseid ebamugavaid rahaotsuseid peab varem või hiljem tegema igaüks.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Paul Podolsky ohtlikuks pimesi indeksifonde usaldada ja mida ta investoril fondi sees tegelikult vaadata soovitab;

kuidas jõudis endine Bridgewateri töötaja järelduseni, et suur sissetulek ei tähenda veel finantsvabadust;