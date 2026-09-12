Iraani president: me ei alistu USA-le ega Iisraelile

“Minagi arvasin, et rahvusvahelise moeäri tegemiseks tuleb New Yorki kolida. Ainult seal jõudvat inimesteni, aga kliendid võivad ka Eestisse tulla ja tulevad,” ütleb disainer Mariliis Pikkar, Marimo Fashion brändi looja.
2024. aastal pühkis kindral Martin Herem käed kaitseväe juhataja raskest tööst puhtaks, pani ukse enda järel kinni ja lahkus vaba mehena. Nüüd naaseb ta pauguga sinnasamma ministeeriumisse, mille aeglust omal ajal siunas, et ise ministrina teisiti teha.
Storent Europe’i avaliku võlakirjapakkumise nõudlus ulatus 12,96 miljoni euroni, ületades algselt kavandatud 10 miljoni euro suuruse mahu. Ettevõte otsustas emiteerida võlakirju kogu märgitud summa ulatuses.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.