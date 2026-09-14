Eesti 200 suurima häältemagneti kriminaalasja istungid said avapaugu

Süüdistuse järgi tekitas erakonna Eesti 200 nimekirjas 2023. aastal riigikogusse valitud Johanna-Maria Lehtme usalduse kuritarvitamise ja omastamise tõttu MTÜ-le Slava Ukraini üle 450 000 euro kahju.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste tehingute ja lepingute tõttu jõudis Johanna-Maria Lehtme kriminaalasi kohtusse ning millele prokuratuur oma süüdistuse rajab;
- kuidas kommenteeris Ilmar Raag Lehtme rolli ja milliseid varjatud mustreid ta Ukraina koostööpartneritega suhtluses nägi.
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