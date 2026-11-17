2050. aastaks võib dementsusega inimeste arv mustema stsenaariumi järgi peaaegu kahekordistuda. Eesti hooldesüsteem pole selleks valmis. On viimane aeg hakata tõsiselt arendama koduhooldust ja päevahoidu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks on Eesti hooldussüsteem dementsuskriisi eel juba praegu ummikus ja kus on suurimad kitsaskohad;
- kuidas aitaksid koduhooldus ja päevahoid vältida nii lähedaste läbipõlemist kui ka järjest kallimaks muutuvat hooldekoduringi.