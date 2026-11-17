Aasta tagasi tehtud hooldusreformi selgitamiseks kasutati lihtsat valemit: keskmisel pensionäril piisab hooldekodukoha eest tasumiseks pensionist. Tallinlase Igor Kalakauskase sõnul see nii ka oli – umbes üheksa kuud, nüüd tuleb jälle juurde maksta.