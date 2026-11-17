Saaremaal tegutseva elektroonikatootja Incap emafirma seab eesmärgiks kasvatada 2029. aastaks käive 400 miljoni euroni ning maksta aktsionäridele dividendina vähemalt viiendik puhaskasumist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui suure kasvu peab Incap 2029. aasta 400 miljoni eurose käibeeesmärgi täitmiseks tegelikult saavutama ja millele Otto Pukk selle lootuse rajab;
- millistel tingimustel hakkab Incap dividendi maksma ning kuidas mõjutavad väljamakseid ettevõtte võlakoormus, võimalikud ülevõtmised ja aktsiate tagasiostud.