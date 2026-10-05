Tööstusettevõtted kasvatasid augustis mahtu

Eestisse andmekeskustesse investeerimiseks partneri leidmisest teatanud Sunly loodab uute suurtarbijate toel kiirelt valmis ehitada gigavati ulatuses parke. Järgmine suur samm tuleb uue omakapitali kaasamisena.
Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb.
Elektrivarustuse katkemise risk ei tule enam ainult tormidest või tehnilistest riketest. Sunly tegevjuhi Priit Lepasepa sõnul tuleb energiaettevõtetel ja tööstusel arvestada ka küberrünnakute, sabotaaži ning teiste julgeolekuriskidega.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.