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Tööstusettevõtted kasvatasid augustis mahtu

Tööstusettevõtted andsid 2026. aasta augustis püsivhindades 4,5% rohkem toodangut kui aasta tagasi, kasvust suurima osa andis energeetika, teatas statistikaamet.
Enefit Greeni tuulepark.
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