LHV portfellihalduri Kaius Kiivramehe hinnangul on investorite meeleolu liikunud varasemast eufooriast sügavasse pessimismi, mis võib pakkuda pikaajalisele investorile häid ostuvõimalusi.
Kiivramehe sõnul on börsilangusel fundamentaalsed põhjused, kuid turu reaktsioonis pole midagi ajalooliselt erakordset. “Turud on liiga pikalt liiga stabiilsed olnud,” ütles ta saates “Kuum tool”.
Seekord on müügisurve tabanud eelkõige tehisintellektitaristu rajamisega seotud ettevõtteid, sealhulgas kiibitootjaid ja andmekeskuste arendajaid, kelle aktsiad olid investorite seas muutunud väga populaarseks.
Talpsepp hoiatab: võimendusega investorid võivad vallandada uue müügilaine
Aktsiaturgude edasine käekäik sõltub sel nädalal suuresti sellest, kas võimendusega investorid peavad positsioone likvideerima, ütles investor Tõnn Talpsepp.
“Kui see hüpotees peab paika, võib reedesele järsule langusele järgneda uus ja ulatuslikum müügilaine,” rääkis ta.
Talpsepa sõnul oli eelmise nädala reedene langus valus ka pikaajalisele investorile, kuid vähemalt mõneaastase horisondiga investori jaoks ei olnud see veel erakordne sündmus. “Sellist asja toimub tihti paar korda aastas ja siin midagi väga erakordset ei ole,” ütles ta.
Coop Panga juht: pessimistid kõlavad targalt, aga raha teenivad optimistid
Eesti ettevõtjad on investeeringute edasilükkamisest loobunud, kohalikud ärijuhid ostavad välisomanikelt ettevõtteid ja Coop Pank võib tänavu püstitada laenude väljastamise rekordi, rääkis panga juht Arko Kurtmann.
Kuigi mitu suurt tööandjat on viimastel kuudel teatanud koondamisest, näeb Kurtmann ettevõtjate seas pigem kasvavat investeerimisjulgust kui kaitsepositsioonidele asumist.
“Kaks-kolm aastat tagasi oli aeg, kus projekte pandi sahtlisse ja lükati edasi. Praegu sellist äraootavat hoiakut ei ole,” rääkis Kurtmann saates “Äripäeva TOP”.