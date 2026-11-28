Ta usub, et kui investor reedel või varemgi tehinguid ei teinud, ei tasu teha neid ka praegu. “Las ta olla. Ära näpi. Las ta näitab, mis ta teeb.”

Küsimusi esitas Jaan Martin Raik.

Liivamäed näevad küberturvalisuses mitme aasta võimalust

Investorid ja raamatu “Rahatark mina” autorid Kärt ja Kristjan Liivamägi on järgmise aasta finantsturgude puhul mõõdukalt optimistlikud, kuid tõid “Investor Toomase tunnis” välja ka mitu riski.

Kristjan Liivamägi rääkis, et peab kõige tõenäolisemaks stsenaariumiks seda, et USAs jätkub kasvufaas, turg liigub positiivses suunas ja majandus kasvab edasi.

Ka Kärt Liivamägi nõustus selle mõttega, suurt krahhi ta järgmisel aastal ei oota. Samas möönis ta, et ilmselt jääb turg volatiilseks nagu praegu ja ärevust on investorites palju.

Küsimusi esitas Jaan Martin Raik.

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