Taiwanis toimuvad täna kohaliku omavalitsuse valimised, mida jälgib tähelepanelikult ka Hiina. Esialgsete tulemuste põhjal näib valitsev Demokraatlik Progressiivne Partei (DPP) oma positsiooni tugevdavat, kuid pealinn Taipei jääb tõenäoliselt opositsiooni kontrolli alla.
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- kuidas võivad kohalike valimiste esialgsed tulemused mõjutada 2028. aasta presidendivalimiste jõuvahekordi;
- mida näitab Pekingi surve Taiwani valimiste eel ning kuidas on seda kommenteerinud Lai Ching-te ja KMT liidrid.