ST Sisuturundus

Go Groupi töötaja astub broneeritud koosolekuruumi ja Teams avaneb seinaekraanil automaatselt. Videokõne võib alata ilma ühegi lisaliigutuseta. Selle taga on koostöös Ateaga kasutusele võetud Cisco lahendus, mis on Go Groupi IT-juhi Veiko Sinimäe sõnul teinud lõpu ka koosolekutehnikaga seotud abipalvetele.