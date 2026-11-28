Energeetika TOP: esikümnest väljaspool jäi koondtulemus kahjumisse
Elering tõusis energeetika edetabeli võitjaks aastal, mil enamiku TOPi jõudnud ettevõtete müügitulu vähenes. Suurfirmade kasv viis koondkäibe küll üles, kuid maksueelne kasum kahanes enam kui viiendiku võrra.
Eleringi kontor Tallinnas Kadaka teel. Suured betoonist takistid ilmusid ettevõtte kontori sissepääsu juurde ajal, kui Baltimaade elektrivõrk ühendati lahti Venemaa elektrivõrgust.
Foto: Liis Treimann
Tänavusse TOPi jõudnud 74 ettevõtte müügitulu suurenes 2025. aastal võrreldes eelnenud aastaga 37,5%, 1,91 miljardi euroni. Maksueelset kasumit teeniti kokku 126,8 miljonit eurot, mida oli 21,6% vähem kui aasta varem. Kasumi suhe müügitulusse langes 11,6%-lt 6,6%-le.
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