Selle nädala olulisemate uudiste seas olid Karmen Jolleri ja Kristen Michali seaduserikkumised, Invego villaarenduse tagasilöögid Portugalis ning lugu Jaan Tallinna osalusega fondi juhist, kes liigutab Portugali villast Eesti miljoneid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Arko Kadajane AI-investeeringuid mulliks ja milliseid teiste põlatud ettevõtteid Jaan Tallinna osalusega fondi portfellijuht hoopis eelistab;
- kuidas kommenteerisid Kristen Michal ja Karmen Jolleri seaduserikkumisi ning mis võib saada Invego Portugali luksusarendusest lubade venimise tõttu.