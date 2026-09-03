Ryanair ähvardab hinnatõusuga ja kärbib talviseid lende

Läti lennufirma Air Balticu kehv finantseis, valitsuse surve ning reitinguagentuuri hoiatus maksejõuetuse lähenemisest külvavad taas pankrotihirmu. Kui peaks juhtuma halvim, on lootust raha tagasi saada vaid klientidel, kes tegid juba ostuhetkel õiged valikud.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.