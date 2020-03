Soovid börsil haihtunud tuhandeid tagasi? Aprillis saad!

Foto: Liis Treimann

Kolme nädala pärast kukub kell, mis lõpetab kaheksanda Eduka Eesti arvamuskonkursi. See tähendab, et igaühel on veel võimalus kaasa lüüa 15 000 euro jagamisel – ennekõike jahtida 10 000 euro suurust grand prix’d. Tuleb vaid sõnastada Eesti eduloo jätkamisse panustav idee ja see arvamusloona kirja panna.

Edukas Eesti on Äripäeva, Eesti Gaasi, If Kindlustuse, Rimi ja Ellex Raidla Advokaadibüroo arvamuslugude konkurss, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. On viimane aeg sulg pihku võtta – lõppkuupäev, mil ootame lugusid aadressil arvamus@aripaev.ee, on 31. märts. Aprillis koguneb konkurssi toetavate ettevõtete juhtidest koosnev žürii ning eraldab terad sõkaldest.