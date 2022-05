Juristid: Eestis saaks ja tasuks sanktsioneeritud ettevõtte tegevust jätkata

Sanktsiooni mõte on piirata või peatada ettevõtte tegevus, kuid õigusspetsialistide hinnangul oleks asjakohane ka lahendus, mis võimaldaks sanktsioneeritud ettevõtteid ja töökohti päästa. Foto: Raul Mee

Sanktsioneeritud ettevõtteid ja töökohti on võimalik päästa, kui Eesti riik kaaluks sarnaselt Leeduga ajutise halduri määramist sanktsioneeritud ettevõtetele. See võimaldab sanktsioneeritud ettevõtete tegevust jätkata, säilitada töökohad ja teenitud tulu hoiustada ilma tulu sanktsioneeritud isikutele välja andmata, kirjutavad advokaat ja maksejõuetuse valdkonna juht Mari Agarmaa ja jurist Steven Andrekson advokaadibüroost Sorainen.

Äripäev kirjeldas hiljuti Muuga sadamas väetiste tootmise ja laadungikäitlusega tegeleva aktsiaselts DBT saatust seoses Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidega. Kuivõrd DBT tegelik kasusaaja (Vlatšeslav Kantor) on Euroopa Liidu sanktsioneeritud isikute nimekirjas, siis on ettevõtte tegevus Eestis seiskunud, pangakontod arestitud ja maksuvõlg suureneb iga päevaga. Ettevõtte aastane käive ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse ja ettevõte on tööandja ligikaudu 220 töötajale. Kuna lähiajal sanktsioonidele lõppu oodata ei ole, siis suure tõenäosusega ootab DBT töötajaid ees koondamine, mõjutades paljude perekondade toimetulekut.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev