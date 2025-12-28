Allan Vissor: kui liitlassuhe muutub tehinguks. Mida tähendab USA uus loogika Eestile?

USA president Donald Trump on Ukraina-Vene rahu saavutamise suhtes optimistlik, Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Eesti peaministri Kristen Michali juttu mööda skeptiline. Venemaa pommitab Trumpi ja Zelenskõi kohtumise eel ägedalt Kiievit.
USA president Donald Trump pöörab ajaratast tagasi ja kujutab rahvusvahelisele õigusele eksistentsiaalset ohtu… ning on samal ajal tagajärg, mitte põhjus, kirjutasid lõppeval aastal Äripäeva esseistid.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.