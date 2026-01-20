Mailiis Ploomann: juhtide ekraaniaega tuleb vähendada

Eesti juhtimiskultuuri iseloomustab tugev suunatus protsesside juhtimisele, mitte inimeste ja eriti juhtide arendamisele. See on süsteemne viga, mis läheb meile kalliks maksma, kirjutab coach ja konsultatsioonifirma TUUM Consulting juhtivekspert Kerly Randlane Äripäeva essees.
On aeg, et ettevõtete juhatused käsitleksid omaniku teabeõigust ja sellest tulenevat läbipaistvust konkurentsieelisena, mitte tülikate kohustuste jada või ohuna. Osanike ja aktsionäride informeeritus ei ole luksus, vaid hädavajalik investeering konfliktide ennetamisse, kirjutavad Karin Madisson ja Meri-Ly Karjus-Mustafayev advokaadibüroost Sorainen.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.