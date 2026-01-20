Mailiis Ploomann: juhtide ekraaniaega tuleb vähendada

On aeg, et ettevõtete juhatused käsitleksid omaniku teabeõigust ja sellest tulenevat läbipaistvust konkurentsieelisena, mitte tülikate kohustuste jada või ohuna. Osanike ja aktsionäride informeeritus ei ole luksus, vaid hädavajalik investeering konfliktide ennetamisse, kirjutavad Karin Madisson ja Meri-Ly Karjus-Mustafayev advokaadibüroost Sorainen.