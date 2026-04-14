Aivo Vaske: gümnaasiumi lõpus peaks olema kohustuslik AI-eksam

Inglisekeelne, igapäevane ja videopõhine uudistekanal on tähtis USA avaliku arvamuse kujundamisel, sest mida rohkem ameeriklased Eestist teavad, seda suurem on avalik toetus Eesti kaitsmiseks, kirjutab Stewart Johnson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.