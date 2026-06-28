TalTechi teadlased: miks sõidab Tallinna tagamaa autoga? Sest ööpäevas on ainult 24 tundi

Tallinna tagamaa autokasutus on enamasti aritmeetika, mitte armastus, kirjutavad TalTechi mehaanika ja tööstustehnika instituudi emeriitprofessor Dago Antov, kaasprofessor Kati Kõrbe ning doktorant-nooremteadur Tanel Jairus.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: milline arvutus näitab TalTechi teadlaste sõnul, et Tallinna tagamaa autokasutus pole enamasti mugavus, vaid ajaparatus;

kuidas peegeldab kinnisvaraturg autosõidu ajakulu ja miks ei mõjuta ühistranspordi kättesaadavus korterihinda samal moel;