Ettevõtja: Eesti energiasüsteem kaitsku meie konkurentsivõimet

Kui Euroopa kliimapoliitika võimaldab kasutada biomassi ja tööstuslikke kõrvalsaadusi viisil, mis parandab riigi konkurentsivõimet, siis oleks rumal seda võimalust mitte kasutada, kirjutab ettevõtja Andres Aro (Reformierakond).

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Andres Aro taastuvenergia kõrval hädavajalikuks ka juhitavat tootmist;

kuidas seob autor Ida-Virumaa tööstusliku kompetentsi Eesti energiajulgeoleku ja töökohtadega;