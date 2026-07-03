Marika Raiski: töö- ja eraelu ei peagi nii rangelt lahus hoidma

Kui proovida seada töö- ja eraelu vahele väga selged piirid, siis teeb see elu tegelikult väga palju keerulisemaks, kirjutab Elisa keskastmejuht ja coach Marika Raiski.

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artiklit lugedes teada: miks Marika Raiski hinnangul teeb töö- ja eraelu vahele jäikade piiride tõmbamine elu hoopis keerulisemaks;

kuidas võiks paindlikkus töö ja isiklike kohustuste vahel päriselus toimida nii töötaja kui ka juhi vaatest;