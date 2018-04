USA sai aegade suurima rafineerimistehase

Täna jõudis USAs lõpule kahe ettevõtte, Marathon Petroleumi ning Andeavori vaheline 23 miljardit dollarit maksev ühinemine.

Kahe ettevõtte liitumisel moodustus USA suurim naftarafineerimistehas, mis suudab töödelda 3 miljonit barrelit naftat päevas ehk umbes 16% USAs rafineeritavast naftast.

Marathon oli Andeavori eest nõus kokku maksma üle 30 miljardi dollari, kuhu sisse on arvatud ka viimase võlad. Ühtlasi kuulub Marathon Petroleumile ka USA suuruselt teine tankla ja mugavuspoodide kett Speedway.

Andeavori juht Greg Goff märkis, et rafineerimisäri on USAs heas hoos ning näib, et vähemalt praegu puhuvad tuuled ettevõttele soodsas suunas. Goldman Sachsi andmeil kasvas globaalne naftanõudlus selle aasta esimese kolme kuuga enim viimase kaheksa aasta jooksul.

Marathoni ning Andeavori vaheline tehing on suurim globaalne nafta- ja gaasitehing alates 2016. aasta oktoobrist, mil General Electrics ostis Baker Hughesi. Selle tehingu väärtus oli 32 miljardit dollarit.