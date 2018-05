Kaubandussõja vaherahu tõi turgudele leevenduse

Hiina ja USA suhted on viimastel kuudel pingeliseks muutunud, sest Trumpi administratsioon teatas märtsi lõpus, et kehtestab 50 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele imporditariifid. Pärast seda on antud mõista, et tariifide all olevate kaupade mahtu võidakse suurendada veel 150 miljardi dollari võrra. Hiina vastas omalt poolt USA põllumajandustoodete sanktsioneerimisega.

USA kaubanduse kõrge ametnik Robert Lighthizeri sõnul on hea uudis, et Hiina on nõus oma turge rohkematele USA kaupadele avama. Kõige tähtsam on Ühendriikide jaoks aga intellektuaalse omandiga seotud probleemide lahendamine. Eelkõige on see seotud tehnoloogia kopeerimise ja brändide võltsimisega.

„Reaalsed struktuurimuutused on vajalikud. Mängus on kümned miljonid ameeriklaste töökohad,“ ütles Lighthizer pühapäevases avalduses.