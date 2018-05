Fiat Chrysler kutsub USA-s tagasi 4,8 miljonit autot

Fiat Chrysler Automobiles NV teatas täna ,et kutsub püsikiirusehoidja defekti tõttu remonti 4,8 miljonit USA-s müüdud sõidukit, vahendab Reuters.

Autotootjate hoiatas sõidukomanikke, et nad ei kasutaks püsikiirusehoidjat seni, kui on tehtud tarkvarauuendus, sest võib juhtuda, et defekti tõttu ei saa sõitja püsikiirusehoidjat maha võtta. Fiat Chrysler teatas, et ühtegi vigastust ega õnnetust pole veel juhtunud, kuid neil on üks teadaanne, et üks sõitja ei suutnud ühel 2017. aasta Dodge Journeyl püsikiirusehoidjat maha võtta.

Fiat Chrysler, mis sai turvanõuete rikkumise eest USA ametitelt 175 miljonit dollarit trahvi, ei osanud öelda, kui palju autode tagasikutsumine maksma võib minna.

Tagasi kutsutud autode seas on Chrysler 200, Chrysler 300, Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Journey, Dodge Durango, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeeb Wrangler ja Ram 1500, 2500, 3500.

Kell kaheksa õhtul on Fiat Chrysleri aktsia USA turul 2,0% miinuses 21,81 dollari peal.