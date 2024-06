Balti börsidele hingati elu taas sisse

Tänane päev Balti börsidel, eriti Tallinna börsil, näitab elavnemise märke. Foto: Liis Treimann

Täna on Balti börsidel märgata elavnemist, eriti Tallinna börsil, kus mitmed suured ettevõtted on näidanud märkimisväärset tõusu. Positiivne liikumine viib tähelepanu taas Balti börsidele.

Enefit Greeni aktsia on täna näidanud muljetavaldavat tõusu, kerkides ligi 4%. Aktsiaga on seni tehtud 1010 tehingut kogukäibega veidi üle poole miljoni euro. Kokku on omaniku vahetanud 160 000 aktsiat. Kuigi otseselt uudiseid, mis sellist hüpet selgitaks ei ole ilmunud, võib spekuleerida, et tõus tuleneb viimaste päevade sündmuste ja üldise fooni mõjust.