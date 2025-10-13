Äripäeva toimetuses vahetuvad mõned juhid

Äripäeva toimetuses on värskelt alustanud rida uusi juhte ja mitu senist juhti on uues ametis.
- Äripäeva toimetus.
- Foto: Liis Treimann
Äripäeva uudistejuhiks saab ajakirjanik Martin Johannes Teder. Äripäeva uurivaid lugusid hakkab vedama peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. Senine uudiste- ja uuriva toimetuse juht Viivika Rõuk siirdub vanemapuhkusele.
Äripäeva raadio juhiks saab senine arvamustoimetuse juht Neeme Korv, raadio senine juht Mai Kroonmäe jätkab raadios ajakirjanikuna.
Uueks arvamustoimetuse juhiks saab senine arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.
Äripäeva välisajakirjanik Indrek Lepik asub juhtima toimetuse välisteemade kajastamist.
Äripäeva feature- ja persoonilugude valdkonda asub juhtima ajakirjanik Laura Saks.
