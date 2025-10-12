Äripäev
Küsi ÄPltUUS! Minu Äripäev PRO
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • 12.10.25, 13:07

Tehnoloogiajuht paneb idufirmad päriselt tegutsema: „Suur summa raha võib muuta laisaks“

Mart Espenberg (38) on tehnoloogiajuht, kes tõttab appi, kui ettevõtted on ummikusse jooksnud. Kodumaine turg jäi talle aga kitsaks. Täna käivitab ta idufirmasid, nõustab ettevõtteid ja toetab talente üle maailma.
Investor ja ettevõtja Mart Espenberg usub, et tavaline, stabiilne ettevõtlus on sama väärtuslik kui idufirmade maailm. Kõige tähtsam on lahendada päris probleeme, mitte raha põletada.
  • Investor ja ettevõtja Mart Espenberg usub, et tavaline, stabiilne ettevõtlus on sama väärtuslik kui idufirmade maailm. Kõige tähtsam on lahendada päris probleeme, mitte raha põletada.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • PRO
Kasulik
  • 08.06.25, 14:37
Tehisaru äris: nutikas värbaja võidab juba päevade kaupa tööaega
Tehisaru vaatab CVd üle ja suhtleb kandideerijatega ise
Tehisintellekti kasutamine personalitöös ei ole enam tulevikumuusika, vaid osa paljude ettevõtete igapäevast. Tehisaru aitab koostada töökuulutusi, hinnata kandidaate ja toetada töötajate arengut.
Saated
  • 25.06.25, 13:30
Eesti idufirmad on identiteedikriisis: ükssarvikuid napib ja sebrad ei paku pinget
Kui veel hiljuti unistasime ükssarvikutest, siis nüüd on pilk suunatud hoopis sebradele, keda investorid põlgavad, ütles ettevõtja Aleksander Gansen. Tema sõnul on Eesti start-up-sektori seis nadi.
Saated
  • 28.05.25, 12:47
Bolti tippjuht: tehisaru toob miniettevõtlusse plahvatusliku kasvu
Tehisaru võtab ära ühe suure ettevõtluse alustamise barjääri, kuna enam pole vaja kõikide äriideede käivitamiseks suurt algkapitali, näeb ajajuhtimise koolitaja ja tehisaru entusiast Ardo Reinsalu.
Saated
  • 28.03.25, 16:36
AI automatiseerib töölõike, mitte töökohti
"AI faktori" saates tuleb juttu personalitööst, värbamisest ja sellest, kuidas tehisaru kogu sellesse maailma ära mahub ning mis on juba praeguseks suurematel ettevõtetel automatiseeritud.
  • ST
Sisuturundus
  • 10.10.25, 17:12
Everaus Kinnisvara pakub investoritele 10% tootlusega võlakirju
Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.

Hetkel kuum

Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
S&P 500 taandus reedel umbes 2,7%.
Börsiuudised
  • 11.10.25, 00:29
Järsk langus: USA aktsiatel oli halvim päev alates aprillist
Bolti juht Markus Villig ettevõtte praeguse kontori ees.
Uudised
  • 10.10.25, 14:09
Suur vaal käib kosjas: Bolt otsib uut peakontorit
Minibarreli peremees Aare Kont ja perenaine Maia Ojamaa astuvad lapselapselt õpitu abil oma äris suure sammu edasi.
Suur lugu
  • 10.10.25, 16:00
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
Uudised
  • 11.10.25, 10:30
Tippjuhid: inimesed on Eesti kõige tõsisem mure
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin juhtimas Vene majanduse ja riigieelarve teemalist koosolekut. Fotol paistavad ka Venemaa majandusarenguminister Maksim Rešetnikov (vasakul) ja peaminister Mihhail Mišustin.
Arvamused
  • 10.10.25, 17:25
Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Venemaa sõjamajandus peab veel vastu
Kohtu ette astunud Johanna-Maria Lehtme ennast süüdi ei tunnistanud.
Saated
  • 11.10.25, 09:45
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
  • ST
Sisuturundus
  • 10.10.25, 11:04
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
Investor ja ettevõtja Mart Espenberg usub, et tavaline, stabiilne ettevõtlus on sama väärtuslik kui idufirmade maailm. Kõige tähtsam on lahendada päris probleeme, mitte raha põletada.
Tehnoloogiajuht paneb idufirmad päriselt tegutsema: „Suur summa raha võib muuta laisaks“
“Ma teen kindlasti pausi, see on olnud väsitav,” tõdeb Hiiumaal kümne aasta jooksul kolme restorani pidanud itaallane Michele Parrucci.
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Jana Saarkoppel Investor Toomase konverentsil.
Börsiajakirjanik hoiatab sõnavabaduse riive eest. “Tahaks loota, et kõik vastu taevast ei lenda!”
Investor ja ettevõtja Mart Espenberg usub, et tavaline, stabiilne ettevõtlus on sama väärtuslik kui idufirmade maailm. Kõige tähtsam on lahendada päris probleeme, mitte raha põletada.
Tehnoloogiajuht paneb idufirmad päriselt tegutsema: „Suur summa raha võib muuta laisaks“
Toiduliidu juht Sirje Potisepp.
Toiduliidu juht: iga vald vajab ettevõtluse strateegiat
CV Keskus tegutseb täna kõigis kolmes Balti riigis.
Värbamisportaal trotsib jahedat tööturgu. CV Keskus teenis üle kahe miljoni euro kasumit
Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.
Kaspar Oja: kui noored kolivad ära, siis linn hääbub
Kert Kingo jäi käesoleval aastal kohtus lõplikult süüdi.
Hääli püüavad ka kurjategijad ja süüalused
Sotsiaalminister Karmen Joller.
Karmen Joller: tervis on majanduse alustugi
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik
  • ST
Börs valideerib investeeringut küsiva ettevõtte
AstraZeneca nõustus tariifide vähendamiseks ravimite hindu alandama.
AstraZeneca nõustus samuti ravimite hindu alandama
Hiina süüdistab Qualcommi monopolivastaste seaduste rikkumises.
USA ja Hiina kaubandussõja käigus võeti järgmine kiibifirma uurimise alla
Alates selle aasta algusest on Ekspress Grupi digitellimuste maht kasvanud 3%.
Ekspress Grupp kasvatas kolmandas kvartalis tellimuste mahtu
Tallinna börs taandus reedel 0,07%.
Balti börsidel kaubeldi kõige rohkem pankade aktsiatega, USAs püsib meeleolu madalal
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
00:00
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
00:00
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Hommikuprogramm
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Äripäeva fookuses
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Hommikuprogramm
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
2
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
3
Suur lugu
  • 10.10.25, 16:00
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
4
Uudised
  • 09.10.25, 14:00
8 euroga šokolaaditahvlit müüv Kalev: varsti vaatame hinnad üle
Lisatud analüütikute prognoosid
5
Uudised
  • 10.10.25, 14:09
Suur vaal käib kosjas: Bolt otsib uut peakontorit
6
Börsiuudised
  • 11.10.25, 00:29
Järsk langus: USA aktsiatel oli halvim päev alates aprillist

Viimased uudised

Suur lugu
  • 12.10.25, 13:07
Tehnoloogiajuht paneb idufirmad päriselt tegutsema: „Suur summa raha võib muuta laisaks“
Arvamused
  • 12.10.25, 10:00
Toiduliidu juht: iga vald vajab ettevõtluse strateegiat
Saated
  • 12.10.25, 09:05
Börsiajakirjanik hoiatab sõnavabaduse riive eest. “Tahaks loota, et kõik vastu taevast ei lenda!”
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Arvamused
  • 11.10.25, 18:30
Karmen Joller: tervis on majanduse alustugi
Majandustulemused
  • 11.10.25, 17:01
Värbamisportaal trotsib jahedat tööturgu. CV Keskus teenis üle kahe miljoni euro kasumit
Saated
  • 11.10.25, 15:31
Rahaasjade Teabekeskuse juht investeerimisest: noored võiksid rohkem riske võtta
  • PRO
TOP
  • 11.10.25, 14:16
Jaekaubanduse TOPi tipu vallutasid sisustus- ja kodukaupade müüjad
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025