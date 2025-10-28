Tuntud fondijuht ootab tehisintellektiaktsiate korrektsiooni

Cathie Wood leiab, et suurte tehnoloogiaettevõtete kõrged hinnatasemed on pikemas perspektiivis põhjendatud, kuid see ei välista korrektsioone.
Foto: Reuters/Scanpix
Kokku paarikümne miljardi suurust vara haldavate fondide juht Cathie Wood lükkas tagasi kartuse, et tegemist on tehisintellekti mulliga, kuid tõi esile, et tõenäoliselt tuleb varsti tehisintellektiettevõtete väärtustele reaalsuskontroll.
USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, mida toetas optimism võimaliku USA ja Hiina kaubandusleppe suhtes. Dow Jonesi tööstusindeks kerkis esimestel kauplemisminutitel 0,6%, S&P 500 lisas 0,9% ning Nasdaqi liitindeks tõusis 1,5%.
Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.