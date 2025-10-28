Küberpetturid hoiavad ohvreid pikalt sihikul. "See võib võtta kuid, ja alles siis..."

Netikelmidel on enne kuritööd kombeks pikalt oma ohvreid jälgida ja pingsalt nende andmeid koguda.
- Küberkurjategijate ring aina laieneb.
- Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics
Riigi infosüsteemi ameti analüütiku Ingel Pilviste sõnul ootavad kurjategijad lihtsalt õiget hetke. "Esmalt saadetakse ettevõtte töötajale õngitsuskiri, see sisaldab linki. Töötaja läheb sellele lehele, sisestab sinna oma paroolid ja kurjategijad saavad kätte tema andmed, mille järel hakatakse ohvri kontot jälgima," rääkis ta.
