LHV analüütik rääkis, mida oodata suurfirmade tulemustest

USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb aktsiaturgudel pidevalt korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.