Investorid loodavad tehisintellekti konverentsilt Nvidia aktsia rallit

Foto: AFP/Scanpix
Esmaspäeval algas USA pealinnas Washingtonis Nvidia kolmepäevane tehisintellekti konverents GTC, mille keskpunktis on teisipäeval toimuv tegevjuhi Jensen Huangi peaettekanne. See on esimest korda, kui lavale astub ettevõtte juht ise ja paljud investorid peavad seda märgiliseks.
USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, mida toetas optimism võimaliku USA ja Hiina kaubandusleppe suhtes. Dow Jonesi tööstusindeks kerkis esimestel kauplemisminutitel 0,6%, S&P 500 lisas 0,9% ning Nasdaqi liitindeks tõusis 1,5%.
Igapäevased sadade miljardite dollarite ulatusega aktsiahindade kõikumised on Wall Streetil muutumas tavapäraseks. Suured tehnoloogiafirmad, mis juhivad aktsiaturu vankumatut tõusu, muutuvad üha volatiilsemaks.
