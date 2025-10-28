Tagasi 28.10.25, 14:26 Investorid loodavad tehisintellekti konverentsilt Nvidia aktsia rallit Sel nädalal toimub Washingtonis Nvidia kolmepäevane tehisintellekti konverents, kust investorid ootavad tõuget aktsia hinnaralliks, mis on alates augustist paigale jäänud.

Foto: AFP/Scanpix

Esmaspäeval algas USA pealinnas Washingtonis Nvidia kolmepäevane tehisintellekti konverents GTC, mille keskpunktis on teisipäeval toimuv tegevjuhi Jensen Huangi peaettekanne. See on esimest korda, kui lavale astub ettevõtte juht ise ja paljud investorid peavad seda märgiliseks.