  29.10.25, 10:55

Hepsori juht: ärikinnisvara müüa on väga keeruline, rentida juba lihtsam

Ärikinnisvara üürituru aktiivsus on kasvanud ning selle taustal plaanib kinnisvaraarendaja Hepsor käivitada peagi kahe uue ärihoone ehituse. Ärihoonete müük läheb aga endiselt vaevaliselt, nentis börsifirma Hepsor juhatuse esimees Martti Krass.
Hepsori juhatuse esimees Martti Krass näeb kinnisvaraturu elavnemist.
  • Hepsori juhatuse esimees Martti Krass näeb kinnisvaraturu elavnemist.
  • Foto: Andras Kralla
“Vara müük on täna ilmselt ikkagi väga keeruline, sest müüja ja ostja ootused on endiselt üsna kaugel üksteisest,” rääkis Krass Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Intervjuus rääkis Krass Hepsori kolmanda kvartali tulemustest, elukondliku kinnisvaraturu väljavaadetest ning võrdles olukorda Riias ja Tallinnas. Samuti avas ta Hepsori arendusplaane, mille järgi on arendajal järgmise aasta keskpaigaks ehituses üle 700 korteri. Juttu tuli ka allahindlustest ja uute korterite konkurentsist järelturu kodudega.
Küsis Aivar Hundimägi.

Hepsori juht: ärikinnisvara müüa on väga keeruline, rentida juba lihtsam
