Hepsori juht: ärikinnisvara müüa on väga keeruline, rentida juba lihtsam

“Vara müük on täna ilmselt ikkagi väga keeruline, sest müüja ja ostja ootused on endiselt üsna kaugel üksteisest,” rääkis Krass Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Intervjuus rääkis Krass Hepsor
i kolmanda kvartali tulemustest, elukondliku kinnisvaraturu väljavaadetest ning võrdles olukorda Riias ja Tallinnas. Samuti avas ta Hepsori arendusplaane, mille järgi on arendajal järgmise aasta keskpaigaks ehituses üle 700 korteri. Juttu tuli ka allahindlustest ja uute korterite konkurentsist järelturu kodudega.
Küsis Aivar Hundimägi.