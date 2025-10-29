Hepsori juht: ärikinnisvara müüa on väga keeruline, rentida juba lihtsam

Ärikinnisvara üürituru aktiivsus on kasvanud ning selle taustal plaanib kinnisvaraarendaja Hepsor käivitada peagi kahe uue ärihoone ehituse. Ärihoonete müük läheb aga endiselt vaevaliselt, nentis börsifirma Hepsor juhatuse esimees Martti Krass.