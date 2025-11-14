Hepsori juht kaitses investorite ees võlakirju: me ei asenda soodsat laenu kallimaga

Nii Läti kui Eesti kinnisvaraturul näeb Hepsor positiivseid märke.
"Kindlasti ei teki seda olukorda, et asendame soodsa laenu kallima laenuga. Sellel ei ole ärilist eesmärki," rõhutas Hepsori tegevjuht Martti Krass neljapäevasel investorüritusel küsimusele vastates. Krassi sõnul on võlakirjale ülemineku peamine põhjus strateegiline ehk see pakub pangalaenust suuremat paindlikkust ja iseseisvust tuleviku kasvuvõimaluste rahastamisel.
Kinnisvaraarendaja kolmas kvartal tuli aasta varasemast nõrgem, kuna müüdi vähem kortereid, kuid üheksa kuuga on ettevõte kasumis tänu kinnistute müügilt realiseerunud kasumile teises ja kolmandas kvartalis.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.