Tagasi AKTSIA

14.11.25, 18:01 Hepsori juht kaitses investorite ees võlakirju: me ei asenda soodsat laenu kallimaga Hepsori juhtkond lükkas võlakirjade investorõhtul tagasi väited, nagu asendataks soodne laen kallimaga. Praegust kasumlikkust pärsib aga kinnisvaraturu aeglus. Loe AI kokkuvõtet

Nii Läti kui Eesti kinnisvaraturul näeb Hepsor positiivseid märke.

Foto: Andras Kralla

"Kindlasti ei teki seda olukorda, et asendame soodsa laenu kallima laenuga. Sellel ei ole ärilist eesmärki," rõhutas Hepsori tegevjuht Martti Krass neljapäevasel investorüritusel küsimusele vastates. Krassi sõnul on võlakirjale ülemineku peamine põhjus strateegiline ehk see pakub pangalaenust suuremat paindlikkust ja iseseisvust tuleviku kasvuvõimaluste rahastamisel.