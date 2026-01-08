Storenti uueks emaettevõtteks sai Ameerika Ühendriikide valdusfirma

Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Ehitusseadmete rendifirma Storent soovib muuta oma varasemate võlakirjade tingimusi. Muudatused on investorite jaoks ebasoodsad, pakkudes marginaalse preemia eest oluliselt suuremat riski, hindab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.