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Investorid vaatavad taas Euroopat, aga USA AI-buum ei lase lahti

Iraani relvarahu järel langenud toornafta hinnad parandavad Euroopa aktsiate lähiaja väljavaadet, kuid paljud investorid ei ole veendunud, et see tähistab pööret USA turult eemale pärast mitu aastat tehisintellekti toel kasvanud kasumeid.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • miks peavad investorid nafta odavnemist Euroopa aktsiate jaoks oluliseks pöördepunktiks;
  • millised Euroopa sektorid võivad madalamatest energiakuludest enim võita;
See on aidanud viia kogu piirkonda hõlmava STOXX 600 indeksi rekordtasemele. Kõige enam võivad võita majandustsükli suhtes tundlikud sektorid, nagu tööstus, keemiatööstus, turism, pangandus ja luksuskaupade tootjad.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

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