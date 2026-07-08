Inbank siseneb Kreeka turule

Inbank laiendab tegevust Kreeka turule, asutades selleks ühisettevõtte Kreeka ühe juhtiva panga Eurobankiga. Ühisettevõte hakkab kuuluma Inbankile ja Eurobankile võrdsetes osades, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.
Rootsi on asunud meelitama Baltikumi tehnoloogiahiiglasi ja edukaid suurettevõtteid kohaliku börsi ehk Nasdaq Stockholmi nimekirja, mille tegevjuht on eraldi sihikule võtnud näiteks Eestist pärit Bolti ja Inbanki.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.