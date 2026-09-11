USA börsid lõpetasid langusjada, inflatsioon hoiab Fedi surve all
USA aktsiaturud tõusid reedel, kui investorid hindasid värskeid tarbijahinnaindeksi andmeid, mis näitasid, et inflatsioon püsib visalt kõrgel ning tugevdasid ootusi, et Föderaalreserv tõstab järgmisel nädalal intressimäärasid.
USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemist tõusuga, kui investorid hindasid värskeid tarbijahinnaindeksi andmeid. Need näitasid, et inflatsioon püsib visalt kõrgel, samal ajal kui turud panustavad üha enam sellele, et Föderaalreserv tõstab järgmisel nädalal intressimäärasid.
Delli aktsia kerkis reedel taas rekordtasemele, taastudes neljapäevasest langusest ning tõstes tegevjuht Michael Delli Forbesi reaalajas miljardäride edetabelis tagasi kolmandale kohale, Amazoni kaasasutaja Jeff Bezose ette.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.