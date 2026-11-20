Jensen Huangi ümber lahvatanud skandaal on Nvidia aktsia hinda viimastel nädalatel kõvasti langetanud.
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Skandaalidest räsitud Nvidia kaotas triljoni. Nelli Janson: isegi tugevad tulemused ei pruugi aktsiat päästa
“Investor Toomase tunnis“ võeti luubi alla Nvidia ümber lahvatanud skandaal, tehnoloogiaaktsiate langus ja USA-Hiina kiibisõda. Teemat arutasid finantsekspert Nelli Janson ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tauno Tõhk.
Finantsekspert Nelli Jansoni sõnul hakkas investorite usk tehisarusektorisse murenema juba enne Nvidia skandaali. Tehnoloogiahiiglased kulutavad arendustele üha suuremaid summasid, kuid küsimus on, millal need investeeringud end ära tasuvad. Samal ajal kasvab ettevõtete võlakoormus ja surve rahavoogudele.
"Ega keegi väga täpselt aru ei saa, mida ta teha või kuhu ta liikuda võib," hoiatas Redgate Capitali investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel, viidates tehisarufirma Anthropicu IPO-järgsele hinnale.
Koppeli hinnangul tuleb eriti ettevaatlik olla ettevõtetega, mis jõuavad börsile turutsükli kuumas faasis. Nii on keeruline hinnata, kui palju tuleviku kasvu on aktsiahinda juba sisse arvestatud ning millises suunas võib hind pärast esmast kauplemishuvi liikuda.
Parts paneks püsti kolm tuumajaama. “Paneme siia toimetusse?”
Kui riik ei saa tulevikus kasutada oma fossiilkütuseid, vajab Eesti tuumajaama, leidis Isamaa poliitik Juhan Parts Äripäeva raadio debatisaates, ent ärritus, kui tulevase tuumajaama võimsuse, maksumuse ja tehnoloogia kohta täpsemalt küsiti.
Debati teine osaleja, sotsiaaldemokraat Kadri Simson jäi tuumaenergia suhtes ettevaatlikuks. Ta tõi välja, et Eestis kavandatud väikemoodulreaktorid ei ole veel kusagil maailmas turule jõudnud. Lisaks võtaks aastaid või isegi aastakümneid tuumaohutuse järelevalve, pädevate spetsialistide ja vajaliku regulatiivse keskkonna loomine.
Metsavenna talu peremees ehitas piirikaubandusest mahetootmise lipulaeva
Kui Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus ütleb, et kolmeliitrise pudeli ja sonimütsiga oleks ta kohe äratuntav, siis ta ei liialda. Just nii sai Metsavenna talu omal ajal kuulsaks.
Punkrikaevamise võistlus, kolmeliitrine puskaripudel, politsei ja 530 krooni trahvi viisid Mõttuse omal ajal Õhtulehe esikaanele. Nagu ta ise muigega meenutab, ei saa sellise raha eest enam kunagi nii suurt reklaami.
Mõttuse ettevõtlusteekond on kõike muud kui tavapärane: kõik sai alguse 1986. aastal, kui ta tuli sõjaväest ema matustele ja leidis laualt ümbriku 6000 rublaga.
Politoloog Karmo Tüür: Putin on Xi ja Trumpi kõrval väike tegija. “Hiina diplomaatilistes mängudes pole midagi juhuslikku”
Hiina diplomaatiline protokoll andis Shenzhenis toimuvate kohtumiste eel signaali, et USA on Pekingile Venemaast olulisem partner, ütles politoloog Karmo Tüür Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
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Tüüri sõnul ei tasu Hiinas kehakeelt, kohtumispaiku ja protokolli käsitleda juhuslike detailidena. “Hiina diplomaatilised mängud ja diplomaatilised signaalid ei ole sellised asjad, kus oleks midagi juhuslikku,” ütles ta.
Eriti kõnekaks pidas Tüür seda, et Hiina liider Xi Jinping võttis Donald Trumpi lennujaamas isiklikult vastu.