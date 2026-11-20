Küsimusi küsis Joonas Piir.

Peeter Koppel: kuumas turufaasis tuleb IPOdega ettevaatlik olla

"Ega keegi väga täpselt aru ei saa, mida ta teha või kuhu ta liikuda võib," hoiatas Redgate Capitali investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel, viidates tehisarufirma Anthropicu IPO-järgsele hinnale.

Koppeli hinnangul tuleb eriti ettevaatlik olla ettevõtetega, mis jõuavad börsile turutsükli kuumas faasis. Nii on keeruline hinnata, kui palju tuleviku kasvu on aktsiahinda juba sisse arvestatud ning millises suunas võib hind pärast esmast kauplemishuvi liikuda.

Küsimusi küsis Neeme Korv.

Parts paneks püsti kolm tuumajaama. “Paneme siia toimetusse?”

Kui riik ei saa tulevikus kasutada oma fossiilkütuseid, vajab Eesti tuumajaama, leidis Isamaa poliitik Juhan Parts Äripäeva raadio debatisaates, ent ärritus, kui tulevase tuumajaama võimsuse, maksumuse ja tehnoloogia kohta täpsemalt küsiti.

Debati teine osaleja, sotsiaaldemokraat Kadri Simson jäi tuumaenergia suhtes ettevaatlikuks. Ta tõi välja, et Eestis kavandatud väikemoodulreaktorid ei ole veel kusagil maailmas turule jõudnud. Lisaks võtaks aastaid või isegi aastakümneid tuumaohutuse järelevalve, pädevate spetsialistide ja vajaliku regulatiivse keskkonna loomine.