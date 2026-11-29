Alates 1. novembrist tuleb avaliku hoone ehitamisel või ümberehitamisel tellida kunstiteos, kui ehituslepingu maksumus on vähemalt miljon eurot senise 750 000 euro asemel. Seega vabastab muudatus osa väiksemaid ehitusprojekte kunstiteose tellimise kohustusest.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas muutub 1. novembrist kunstiteose tellimise kohustus avalike hoonete ehitusel ja millised projektid uuest piirist vabanevad;
- mida arvab Silver „SBoy“ Seeblum seaduse mõjust linnaruumile ning miks peaks tema hinnangul kunsti tellimise täitmist rangemalt kontrollima.