Garanteeritud kasuga riskivaba investeering? Jah, investeerimismäng on tagasi!

Koostöös SEBga oleme käivitanud uue investeerimismängu
, mis pakub võimalust õppida investeerimist täiesti riskivabas keskkonnas. Mängu eesmärk on anda alustavatele investoritele praktiline kogemus portfelli koostamisest ja haldamisest, kasvatada enesekindlust ning teha kogu protsess võimalikult põnevaks ja kaasahaaravaks.
SEB koostöös käivitatud investeerimismäng pakub riskivaba võimalust õppida investeerimist ja koostada portfelle. Mängus osalevad ka tuntud investorid nagu Katri Teller, Kristi Saare ja teised, andes osalejatele võimaluse jälgida nende strateegiaid. Mängu eesmärk on viia eestlaste investeerimisaktiivsus Põhjamaade tasemele. Auhinnafond ületab 30 000 eurot, pakkudes parimatele rahalisi preemiaid ja eriauhindu. Investeerimine on tehtud lihtsaks ja mänguline keskkond motiveerib nii algajaid kui kogenud investoreid uusi strateegiaid katsetama.
- Investeerimismäng saab avalöögi 6. aprillil Nasdaq Tallinna peakontoris traditsioonilise börsikella helistamisega. Teiste seas astub mängu ka investor ja õppejõud Kristjan Liivamägi (paremal).
- Foto: Liis Treimann
Kõik mängijad saavad oma portfellidega avalikult kaasa teha – sealhulgas tuntud investorid. See annab haruldase võimaluse vaadata, milliseid otsuseid teevad kogenud turuosalised olukorras, kus raha on virtuaalne, kuid konkurents päris.
Eesmärk: jõuda Põhjamaade tasemele
Olen aastaid rääkinud, et eestlaste investeerimisaktiivsus võiks jõuda Põhjamaade tasemele või miks mitte sellest isegi mööda minna. Just sealt on tulnud ka inspiratsioon investeerimismängudeks. Nende kogemus näitab, et selline mänguline keskkond aitab uutel investoritel turuga tutvuda ja annab julgust hiljem pärisrahaga investeerimist alustada.
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Kuidas mängus osaleda?
- Loo portfell: vali 5–20 aktsiat S&P 500, Põhjamaade või Balti turult. Portfelli saad luua SIIN.
- Mängu periood: registreerimine algab 16. märtsil ning mäng kestab 6. aprillist 19. juunini.
- Algkapital: iga osaleja alustab 10 000 euro suuruse virtuaalrahaga.
- Lisavõimalus: Äripäeva tellijad saavad luua ka teise portfelli.
- Start: kõik portfellid lähtestatakse 6. aprillil ning mäng algab 10 000 euro suuruse algkapitaliga.
Kogenud investoritele pakub mäng aga võimalust proovida ideid ja strateegiaid, mida päris portfelliga ehk katsetada ei julgeks. Oleme mängu teadlikult loonud nii, et see keskenduks investeerimise loogikale, mitte lihtsalt spekuleerimisele. Erinevalt traditsioonilistest aktsiamängudest, kus võitmiseks pannakse sageli kõik ühele kiiresti liikunud aktsiale, julgustab investeerimismäng mõtlema portfelli kui terviku peale.
Samuti on investeerimisprotsess tehtud võimalikult lihtsaks ja intuitiivseks. Mängijad ei pea otsustama, mitu aktsiat täpselt osta või millise hinnaga order turule panna. Selle asemel valitakse, kui suur osa portfellist mingisse ettevõttesse investeerida.
Lisaks oleme mängu lisanud ka sotsiaalse ja mängulise mõõtme. Osalejad saavad omavahel võistelda, koguda punkte ja tasemeid ning jälgida, kuidas teistel mängijatel läheb.
Tuntud investorid panevad oma strateegiad proovile
Et mäng oleks veelgi põnevam, kutsusin osalema Eesti investeerimismaastiku tuntud tegijaid. Seekord astuvad teiste seas mängu: Katri Teller, Rahakratt, Kristi Saare, Kristjan Liivamägi, Lev Dolgatsjov, Paavo Siimann, Märten Kress, Jake Farra, Andreas Melts, Kätriin Vares, Heldur Harry Põlda, Elisabet Visnapuu ja Kinnisvaranaiste kogukond.
Kõigi nende portfellid on avalikud. See tähendab, et igaüks saab jälgida, milliseid valikuid tehakse ja kuidas erinevad strateegiad turul toimivad – olgu selleks agressiivne kasvustrateegia või rahulikum pikaajaline lähenemine.
Rekordiline auhinnafond
Mängu auhinnafond ületab 30 000 euro piiri ning peaauhind on selline, mida sellisel kujul raha eest osta ei saagi. Parim investor võidab 10 000 eurot sularaha, BMW iX-i kasutusõiguse üheks aastaks ning reisi New Yorki, kus saab külastada NASDAQ MarketSite’i otse Times Square’il.
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Lisaks peaauhinnale on mängus ka mitmeid teisi väärtuslikke auhindu. Nende hulgas on näiteks airBalticu äriklassi edasi-tagasi lennupilet kahele vabalt valitud sihtkohta, Äripäev PRO aastane tellimus, Investor Toomase Investeerimisklubi liikmelisus ning rahalised investeeringud SEB roboinvestori portfelli. Samuti jagatakse kogu mängu vältel iganädalasi investeerimisraamatuid parimatele portfellidele.
Erinevates ametlikes liigades on välja pandud ka eriauhinnad. Näiteks SEB liigas saavad parimad iga kuu rahalise investeeringu roboinvestori portfelli, Ooperibörsi liigas võidetakse Rahvusooper Estonia elamusi ning noorteliigas loositakse välja Beach Grindi festivalipääsmeid. Seega isegi siis, kui portfell ei jõua päris tippu, võib loosiõnn siiski naeratada.
Kuigi mõne kuu pikkune mänguperiood ei võimalda teha pikaajalisi järeldusi investeerimisstrateegiate kohta, annab see hea võimaluse tunnetada turu liikumisi ja õppida finantsturgude loogikat.
Minu soov on endiselt sama: loodan, et te kõik suudate minu portfellile pika puuga ära teha ja vara minust paremini kasvatada. Samas annan endast parima, et see teil liiga lihtsaks ei läheks.
Kohtume börsil!
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