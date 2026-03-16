Garanteeritud kasuga riskivaba investeering? Jah, investeerimismäng on tagasi!

Kuidas mängus osaleda? Loo portfell: vali 5–20 aktsiat S&P 500, Põhjamaade või Balti turult. Portfelli saad luua SIIN.

vali 5–20 aktsiat S&P 500, Põhjamaade või Balti turult. Portfelli saad luua SIIN. Mängu periood: registreerimine algab 16. märtsil ning mäng kestab 6. aprillist 19. juunini.

registreerimine algab 16. märtsil ning mäng kestab 6. aprillist 19. juunini. Algkapital: iga osaleja alustab 10 000 euro suuruse virtuaalrahaga.

iga osaleja alustab 10 000 euro suuruse virtuaalrahaga. Lisavõimalus: Äripäeva tellijad saavad luua ka teise portfelli.

Äripäeva tellijad saavad luua ka teise portfelli. Start: kõik portfellid lähtestatakse 6. aprillil ning mäng algab 10 000 euro suuruse algkapitaliga.

Kogenud investoritele pakub mäng aga võimalust proovida ideid ja strateegiaid, mida päris portfelliga ehk katsetada ei julgeks. Oleme mängu teadlikult loonud nii, et see keskenduks investeerimise loogikale, mitte lihtsalt spekuleerimisele. Erinevalt traditsioonilistest aktsiamängudest, kus võitmiseks pannakse sageli kõik ühele kiiresti liikunud aktsiale, julgustab investeerimismäng mõtlema portfelli kui terviku peale.

Samuti on investeerimisprotsess tehtud võimalikult lihtsaks ja intuitiivseks. Mängijad ei pea otsustama, mitu aktsiat täpselt osta või millise hinnaga order turule panna. Selle asemel valitakse, kui suur osa portfellist mingisse ettevõttesse investeerida.

Lisaks oleme mängu lisanud ka sotsiaalse ja mängulise mõõtme. Osalejad saavad omavahel võistelda, koguda punkte ja tasemeid ning jälgida, kuidas teistel mängijatel läheb.

Tuntud investorid panevad oma strateegiad proovile

Et mäng oleks veelgi põnevam, kutsusin osalema Eesti investeerimismaastiku tuntud tegijaid. Seekord astuvad teiste seas mängu: Katri Teller, Rahakratt, Kristi Saare, Kristjan Liivamägi, Lev Dolgatsjov, Paavo Siimann, Märten Kress, Jake Farra, Andreas Melts, Kätriin Vares, Heldur Harry Põlda, Elisabet Visnapuu ja Kinnisvaranaiste kogukond.

Kõigi nende portfellid on avalikud. See tähendab, et igaüks saab jälgida, milliseid valikuid tehakse ja kuidas erinevad strateegiad turul toimivad – olgu selleks agressiivne kasvustrateegia või rahulikum pikaajaline lähenemine.

Rekordiline auhinnafond

Mängu auhinnafond ületab 30 000 euro piiri ning peaauhind on selline, mida sellisel kujul raha eest osta ei saagi. Parim investor võidab 10 000 eurot sularaha, BMW iX-i kasutusõiguse üheks aastaks ning reisi New Yorki, kus saab külastada NASDAQ MarketSite’i otse Times Square’il.