Muutunud tööturg vajab muutunud töökassat

Igaüks, kes on tööjõumakse tasunud, peaks olema õigustatud töise sissetuleku kadumisel ka kindlustushüvitist saama.

Äripäev tervitab õiguskantsleri algatust ja leiab, et riigil on ammu aeg lunastada 2009. aastal uue töölepinguseaduse jõustamisel antud lubadused tagada tööandja ja -võtja võrdsus partnerina ja anda neile suurem vabadus.

Õiguskantsler Ülle Madise on teinud ettepaneku uuendada töötuskindlustuse süsteemi, kuna 2002. aastast pärit süsteem on ajale jalgu jäänud ega arvesta suurte muutustega, mis tööturule viimastel aastatel osaks on saanud.

Töötukassasse kindlustuse järele

„5 eurot päevas ja veidrad tööpakkumised,“ võttis alles hiljuti töötupõlve proovinud endine Versobanki juht Aivo Adamson kokku oma kogemused töötukassaga suhtlemisel. Samas maksis mees mullu riigile tööjõumakse 240 000 eurot. Üheski kindlustusfirmas ükski natukenegi lugeda ja arvutada oskav inimene selliseid tingimusi pakkuvale kindlustuslepingule ilmselt alla ei kirjutaks. Kindlustustingimused ei ole ehk tõesti kõige paremad, kuid äkki aitab tööturul läbilöögi võimalusi parandada töötukassa pakutav kassi psühholoogia kursus või viltkoti valmistamise töötuba.

Ametiühingute liidu juht Peep Peterson nendib, et töötukassa maine töötajate hulgas on languses ja selle põhjuseks napp ligipääs tööturukoolitustele ning asjaolu, et töötuskindlustusest saab rahalist tuge vaid veerand kõigist töötutest. Ja siin ei päästa enam nime muutus, viga on süsteemis.

Paljud töötutest jäävad vajalikust abist ilma, kuna on töösuhte lõpetanud „valedel“ alustel. Poolte kokkuleppel töölepingu lõpetanutel töötuskindlustushüvitisele õigust ei ole. 2009. aastal hakkas kehtima uus töölepinguseadus, mille eesmärk oli suurendada töösuhete paindlikkust, võimaldades neid ka lihtsamalt lõpetada. Seaduse kohaselt pidi õigus töötuskindlustushüvitisele alates 2013. aastast laienema ka vabatahtlikule töölt lahkumisele. Vahepeal Eestit tabanud masu ning kärpekääride mõjul tunnistas riigikogu 2012. aastal vastava sätte aga kehtetuks. See murtud kokkulepe on siiani parandamata.