Raha ei ole? Raha on!

Ilmsiks tulnud eelarvemure lahendus peab algama kulupoole inventuurist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Parafraseerides eurovolinikust ekspeaministrit Andrus Ansipit: kui valitsus teab, et riigil raha ei ole, on see parim olukord, motiveerimaks raha leidmist. Äripäeva meelest avaneb poliitikutel eelarveprobleemide korral hea võimalus esiteks vaadata üle avaliku sektori kulupool – kasutada olemasolevat ressurssi efektiivsemalt ning teiseks hoiduda rumalate otsuste tegemisest, millel võib olla pikaajaline negatiivne mõju järgmiste aastate eelarvele.