2026 olgu tujukonjunktuuri aasta

Eesti Pank korrigeeris mõne kuu tagust majandusprognoosi üles ning uueks aastaks oodatavad näitajad võivad tunduda suisa jõuluvana jutuna, kuid see tuleb teatud hinnaga, rääkis keskpanga president Madis Müller.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.