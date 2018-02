7 mürgist mõtteviisi, millest loobuda

Kartus, et sa ei ole perfektne

Kindlasti olete seda ka varem kuulnud, et perfektsuse üle muretsemine on ajaraiskamine. Ajame perfektsust taga kogu aeg – me tahame perfektset tööd, perfektset töökeskkonda, perfektset ülemust. Perfektsust aga ei eksisteeri. Selle asemel tuleks mõelda elust kui pidevast arengust, kus kõik on kogu aeg muutumises. Kui sa tunned stressi selle pärast, et sa pole perfektne, siis lase sellel minna.

Sa kardad eksida ja läbi kukkuda

Esiteks tuleb siin välja tuua üks tõde – kõik teevad vigu. Kõik on milleski läbi kukkunud, projekti pooleli jätnud või kogenud tagasilööke. See juhtub meie kõigiga. See muutub probleemiks aga siis, kui stress muutub normaalseks ning sul on raske taastuda. Pea meeles, et sinu võimuses on kujundada oma tulevikku ja juhtide oma mõtteid. Läbikukkumine ei ole kukkumine. See on maas püsimine ilma, et sa tõuseks üles.

Sa muretsed vähese enesekindluse pärast

Kõigil on vahepeal perioode, kus nende enesekindlus on tavapärasest madalam. Mõni lihtsalt suudab seda paremini varjata kui teised. Mida rohkem sa selle pärast muretsed, seda suuremaks probleemiks see muutub. Keskendu oskustele ja võimetele, mis sul juba olemas on ning arenda neid. Kui sa tead, et liigud õiges suunas, siis hoia seda suunda.