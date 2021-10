Kuidas motiveerida töötajaid rohkem õppima?

Vasakult Kadi Piikov, Daniel Kotsjuba ja Andres Härm

Äsja toimus Eestis täiskasvanuhariduse tunnustamise üritus ja laureaadid on meil külas ka seekordses „Õppetunniˮ saates. Aasta koolitaja, aasta õppija ja aasta õppijasõbralik organisatsioon räägivad lähemalt nii õppimishirmudest ja töötajate toetamisest kui ka töötajate motiveerimisest ja juhtide kaasamisest.

Stuudios on disainer ja aasta koolitaja Daniel Kotsjuba, aasta õppija ja AS-i Viljandi Aken ja Uks operatiivtasandi juht Andres Härm, aasta õppijasõbraliku organisatsiooni Eesti Energia kontserni kultuurihäki valdkonnajuht Kadi Piikov ning EPALE saadik Katre Savi.

Osalejad tõdesid, et lihtsalt niisama koolitusel käimine on ressursi raiskamine, aga kuidas siis saata töötaja koolitusele nii, et ta seal päriselt midagi omandaks? Piikovi arvates seisneb üks nipp näiteks selles, et juhil tuleks seletada töötajale lahti, miks töötaja peaks koolitusele minema. „Seo põhjus suurema pildiga. Tekita seos ettevõtte suundadega, üksuse eesmärkidega ja töötaja isiklike eesmärkidega.ˮ

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: